O evento foi realizado na manhã desta terça-feira e contou com a presença de lideranças locais e regionais

publicado em 01/10/2019

O presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do Sest e do Senat, Vander Costa, falou sobre os serviços prestados na unidade de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brCom o auditório cheio de lideranças locais e regionais, Votuporanga deu mais um passo para a formação de profissionais. Na manhã desta terça-feira, o presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do Sest e do Senat, Vander Costa, junto com sua diretoria, esteve na cidade para a inauguração da nova unidade operacional do Sest Senat.Segunda unidade inaugurada do Estado de São Paulo neste ano, a unidade do município está localizada na rua Copacabana, nº 4.722, no bairro Santa Felícia e foi construída em uma área de 11m², o que significa que a capacidade é de realizar 53 mil atendimentos ao ano.Em entrevista ao jornal A Cidade, o presidente, Vander Costa, informou que o investimento para a instalação da unidade operacional gira em torno de R$ 16 milhões, uma vez que a infraestrutura do espaço é toda adaptada e construída para atender gratuitamente os trabalhadores do transporte e seus dependentes.“O objetivo nosso é qualificar a mão de obra para trabalhar em todas as modalidades do setor de transporte, seja carga, passageiro, rodoviário, aquaviário. A importância de estar aqui em Votuporanga é porque São Paulo é a maior economia de Produto Interno Bruto do Brasil, então nós temos que preparar a mão de obra para fazer o transporte desses produtos e levá-lo ao consumidor”, explicou o presidente.A nova estrutura tem aproximadamente 1.900 m2 de área construída e conta com sala de treinamento em um simulador de direção de caminhão, carreta e ônibus, com capacidade para 15 alunos; três salas de aula, com capacidade para 24 alunos cada uma; e uma sala de treinamento de EaD, com capacidade para 18 alunos. Na área da saúde, a unidade conta com quatro clínicas odontológicas, uma de fisioterapia, uma de nutrição e uma de psicologia.“Nós temos um simulador de direção, que é um equipamento que faz com que se aprimore a qualidade do motorista. Ele vai dirigir com muito mais segurança, com mais economia, significa que vai reduzir acidentes envolvendo motoristas que foram treinados”, falou.No simulador, acrescentou, o motorista passa por situações de perigo na estrada, como a sensação de estar se envolvendo em um acidente, para que, em situações semelhantes a realidade, ele saiba qual a melhor atitude deve ter tomada para evitar os acidentes de trânsito.Em seu discurso, o presidente Vander Costa ainda reforçou que o trabalho da instituição é extremamente importante para o desenvolvimento da segurança e do transporte brasileiro.A unidade de Votuporanga leva o nome do empresário Kagio Miura, em virtude dos seus serviços prestados ao setor transportador. Diretor da empresa KM Transporte Serviços de Locação, com quase 50 anos de existência, Miura é diretor-presidente do Setcarp (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto e Região) e compõe o Conselho Regional de São Paulo do SEST SENAT.A inauguração da Unidade de Votuporanga integra o plano de expansão do SEST SENAT em todo o Brasil. Desde 2017, outras 16 unidades já foram inauguradas: Porto Ferreira (SP), Paragominas (PA), Duque de Caxias (RJ), Limeira (SP), Mossoró (RN), Picos (PI), Carazinho (RS), Teotônio Vilela (AL), Serra Talhada (PE), Lages (RS), Sobral (CE), Itumbiara (GO), Guarujá (SP), Maringá (SP), Vilhena (RO) e Ourinhos (SP).Criado em 1993, o SEST SENAT já realizou mais de 135 milhões de atendimentos em todo o país. A instituição é referência em desenvolvimento profissional e na prestação de assistência à saúde dos trabalhadores do transporte e dos seus familiares. Os atendimentos são 100% gratuitos para profissionais do transporte contribuintes e seus dependentes.