Extensão, aberta à comunidade, será nos dias 14, 21 e 28 de setembro, na Cidade Universitária

publicado em 27/08/2019

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990 (Foto: Unifev/Divulgação)

A Unifev promoverá um curso de Excel Pleno, nos dias 14, 21 e 28 de setembro, nos períodos da manhã e da tarde, na Cidade Universitária. A extensão, aberta à comunidade, abrangerá conhecimentos de nível básico, intermediário e avançado da ferramenta.Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/excelpleno, até o dia 4 de setembro. O valor do investimento é de R$ 130, que podem ser parcelados em até quatro parcelas.Para o docente responsável pela capacitação, Prof. Me. Carlos Roberto Garcia Cottas, o principal objetivo é instruir os participantes a desenvolverem planilhas eletrônicas aplicadas às áreas das Engenharias e de Gestão. “Durante os encontros, iremos introduzir as principais funções da plataforma, como Soma, Cont, Média, Se, Proc, Procv, Solver e Corresp, entre outras”.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.