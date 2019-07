Mais de 2,2 mil profissionais da educação participam do evento, que segue até sexta-feira com palestras e oficinas

publicado em 17/07/2019

Leandro Karnal abre programação do 6° CIENP (Foto: Da assessoria)

Teve início nesta quarta-feira (17), em Votuporanga-SP, o 6° CIENP - Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. Mais de 2,2 mil profissionais de ensino da região e de outras cidades brasileiras vivenciarão até sexta-feira (19/7) o compartilhamento de experiências e conhecimentos sobre “Competências Socioemocionais e os Processos Educativos para o Século XXI”.A abertura foi na manhã desta quarta-feira, no CEVG - Centro de Eventos “Valério Giamatei”, com a presença de autoridades e convidados, além de representantes da Unifev, Senac, IFSP, AMA - Associação dos Municípios da Araraquarense, Instituto Positivo e Itaú Social e dos deputados estaduais Carlão Pignatari e Itamar Borges."Nosso Estado tem que ser fonte de educação para o País e eventos como o Congresso de Educação nos ajudam nesta missão. Parabenizo todos os educadores pela nobre missão que exercem", destacou Haroldo Correa Rocha, secretário estadual de Educação em exercício.Já em seu discurso, o prefeito de Votuporanga-SP João Eduardo Dado Leite de Carvalho deu as boas-vindas aos participantes. "Para nós é uma honra receber todos vocês, que assim como nós, amam a educação", finalizou.A palestra "Habilidades Socioemocionais" abriu a programação do CIENP, que terá cerca de 30 horas de atividades, entre palestras e oficinas. O doutor em História Social, Leandro Karnal, um dos palestrantes mais requisitados no País, compartilhou reflexões com os educadores e de maneira descontraída abordou realidades da sala de aula, contribuindo no processo de evolução do processo ensino e aprendizagem.Durante a manhã, os participantes também discutiram o tema “Ensinando e aprendendo com prazer: a Neurociência entra em ação”, com o professor Nino Paixão."Esta edição está sendo recorde de público. E tudo foi pensado em realmente gerar mais conhecimento aos nossos educadores, que têm ajudado a termos uma educação de maior qualidade", destacou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista - Arranjo de Desenvolvimento da Educação.O CIENP, idealizado pelo ADE Noroeste Paulista, é organizado em parceria com a Unifev, o IFSP de Votuporanga e a AMA - Associação dos Municípios da Araraquarense, com o apoio da SOMOS, Editora Moderna, Starb, NeuroSaber, Undime SP, Oficina Municipal, Cenpec, Senac Votuporanga, Método Uniformes, Tenda Digital, Fábrica de Produtos, Pé com Pé, Boquinhas, Faperp, FATD Consultoria, Senac, Aport, Cern Coaching & Mentoring, Brick Solutions, Piraporiando, Plataforma Um, Programa Semente, Editora Pindorama, Arth Móveis e CIEE.Na noite desta terça-feira (16/7), o ADE Noroeste Paulista promoveu o evento que marcou o encerramento do encontro da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação, que inclui 15 iniciativas de colaboração conectadas, de oito estados.Durante dois dias, representantes de 298 cidades que fazem parte do grupo discutiram estratégias para a qualidade da educação no país. "São nesses encontros que conhecemos boas práticas que vamos levar para a nossa realidade, além de também falarmos das nossas experiências", explicou Gorethi Camelo, do ADE dos Guarás, do Maranhão.O encontro teve a participação de Leandro Damy, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, e de prefeitos que pertencem ao Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista.