publicado em 19/07/2019

A participação do ator em Votuporanga será inédita em relação as palestras (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga está realizando uma ação em conjunto com o comércio de Votuporanga, intitulada como ‘Dia D’. Toda loja participante destinará R$ 1 a cada venda acima de R$ 10, o que significa que não importa se a venda será de R$ 10 ou de R$ 1 mil, será destinado R$ 1 para a instituição.Segundo as representantes do setor de captação do Lar, Ane e Joseane, atualmente 15 estabelecimentos comerciais estão contribuindo com a ação. “Estamos indo nas lojas expondo as necessidades do Lar, e as vezes eles dizem que tem dia que vendem três produtos e será destinado apenas R$ 3 reais, mas não importa. Porque por mais que o Lar está há 61 anos em Votuporanga, tem pessoas que não conhecem”, explicou Ane.Com esta ação, as representantes contaram que o real objetivo é mostrar para as pessoas conhecerem e saberem o que é o Lar São Vicente, o famoso asilo e as necessidades que existem na instituição, que atende atualmente 49 idosos, e incentivar a participação da comunidade.Os comerciantes que tiverem interesse em participar da inciativa, podem entrar em contato com o Lar São Vicente de Paulo pelo telefone (17) 3421-4539. A equipe do setor de captação da instituição irá até a loja, apresentará a proposta e disponibilizará um folder para a divulgação. A ação acontecerá todo dia 18 de cada mês.Durante entrevista a Cidade FM, as representantes do Lar São Vicente de Paulo ainda anunciaram uma super novidade. A instituição promoverá no dia 16 de outubro, no Assary Clube de Campo, uma palestra com o ator global Miguel Falabella.Com o intuito de captar recursos para o asilo, o Lar promoverá o encontro e toda a verba arrecadada com a venda dos convites será revertida para a instituição. As vendas dos convites terão início a partir da semana que vem. Área vip, que é a parte mais próxima do palco, será R$ 100 e a área simples será R$ 60.“O tema que ele aborda é empreendedorismo, motivacional também. Ele fala bastante sobre carreiras, sonhos e a palestra dele é bem complexa, então ele não fala apenas sobre um tema”, contou Josiane.A participação do ator em Votuporanga será inédita em relação as palestras e a expectativa das representantes é trazer muitas pessoas da região noroeste paulista.