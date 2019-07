Música de trabalho ‘Eu vou morar aqui’ está em todas as plataformas digitais

publicado em 18/07/2019

Juliano Cezar esteve na Cidade FM (Foto: A Cidade)

Da redaçãoNa tarde desta quinta-feira (18), a Cidade FM recebeu a visita do cantor Juliano Cezar, que interpreta uma das músicas mais tocadas nas rádios do Brasil inteiro: ‘Eu vou morar aqui”, que também toca na Cidade FM.O cantor contou que a música de trabalho fez muito sucesso. “A moda é boa, as pessoas estão pedindo, além da minha beleza que ajudou demais.”, brincou.A música que não pode faltar no show de Juliano é a “Bem aos olhos da lua”. Juliano Cezar foi o primeiro cantor solo. “Eu sou o cara que saiu do rodeio e que veio para a música”, contou.Uma das histórias que Juliano contou foi que a dupla que mais vendeu disco no Brasil foi ‘Tonico e Tinoco’; são 100 milhões de discos comercializados. “Quem é mais bonito do Brasil? Eu”, sorriu o cantor.O artista é um dos expoentes da cultura country no país, mas não nega as raízes do sertanejo. Em três décadas de carreira, gravou 12 álbuns, três DVDs, que teve dois grandes sucessos regravados por outros artistas: “Não aprendi dizer adeus" e "Rumo a Goiânia".Para comemorar 30 anos de estrada, em 2016, Juliano gravou seu terceiro DVD, “Minha História”, em Ribeirão Preto, e reuniu grandes nomes da música sertaneja como Matogrosso & Mathias, Eduardo Costa, Rionegro & Solimões, Bruno & Barreto e Cezar Menotti & Fabiano.