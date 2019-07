Mantimentos foram entregues para Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, beneficiando milhares de pacientes

publicado em 23/07/2019

O 5º Concerto Unifev a Dois Pianos reuniu mais de 350 pessoas em uma apresentação no dia 13 deste mês (Foto: Unifev)

O Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” foi cenário de um dos espetáculos de melhor nível musical recentemente. O 5º Concerto Unifev a Dois Pianos reuniu mais de 350 pessoas em uma apresentação de qualidade, no dia 13 deste mês, unindo bom gosto e muita solidariedade.Para assistir ao concerto, cada espectador fez a doação de cinco quilos de alimentos não-perecíveis para a Santa Casa de Votuporanga. Foi arrecadada mais de 1,7 tonelada de mantimentos no supermercado Santa Cruz, que foram repassados para o Hospital.Durante o evento, foram interpretadas as canções: Aria; Jesus Alegria dos Homens; Ave Maria; e Badinerie, entre outras. Além de Bach, compositores como Mozart e Piazzolla também fizeram parte do repertório. As peças musicais foram apresentadas pela pianista e idealizadora do projeto, Bruna Lima, pela pianista Terezinha Bataglia e pelos músicos Alex Massuia, Aquel Fernandes Figueira, Evelyn Fiori, Gustavo Bombonato, Maria Fernanda Brigati, Mazinho Sartori e Michael Melo.Bruna Lima esteve na Instituição, a convite do provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana. Bruna contou um pouco mais da edição. “Contamos com grande apoio de todos, de forma que reduzimos os custos. A Unifev foi a grande patrocinadora e, quando comentávamos que beneficiaria o Hospital, a ajuda era ainda maior. Não temos palavras para agradecer”, disse.Bruna destacou que o evento foi inédito no Brasil. “Este tipo de formato é comum na Europa e no Japão”, afirmou.Luiz Fernando agradeceu a iniciativa. “Os alimentos já foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Em nome da Santa Casa, nosso muito obrigado. Com este auxílio, deixaremos de comprar alguns itens para atender a demanda, reduzindo nossos custos”, finalizou.