Um café da tarde foi promovido nesta quarta-feira (5/6) pela Fehosp

publicado em 06/06/2019

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana esteve na reunião (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga viajou até São Paulo para um evento da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp), com objetivo de estreitar ainda mais a proximidade com os deputados estaduais. Um café da tarde foi promovido nesta quarta-feira (5/6) pela Fehosp com os parlamentares no espaço Café São Paulo da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp).

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana esteve na reunião, juntamente com o coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato, e da gerente de Comunicação, Janaina Silva. Eles aproveitaram a oportunidade para reforçar o contato com os deputados, apresentando os anseios do Hospital em benefício de milhares de pacientes.

O presidente da Assembleia, Cauê Macris, se colocou à disposição das entidades, oferecendo suporte para os Hospitais dentro da Alesp.