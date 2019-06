Entre as propostas do novo presidente, está a elaboração de um regimento interno para o Conselho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na última semana, o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN) se reuniu com o Prefeito João Dado para nomeação do novo Presidente, Marco Antônio Soares.

Entre as propostas do novo presidente, está a elaboração de um regimento interno para o Conselho. A formação de novas parcerias também é uma das metas para proporcionar maior representatividade ao CPDCN.

Participaram da oportunidade, o Secretário de Direitos Humanos, Gilvan Carlos dos Santos, os membros do Conselho Adria Vilela da Silva, Marco Antônio Soares e Fátima Aparecida Barbosa, além de representantes do Instituto Federal de Votuporanga: Tatiane Helena Borges de Salles e Victor Hugo Oliveira dos Santos de Matos, em virtude do trabalho que eles desenvolvem na instituição, o NEAB – Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Os representantes se prontificaram a fazerem parte do Conselho de modo a unirem forças frente a causa.

Sobre o Conselho

O Conselho, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, atua há 7 anos no Município, sendo de extrema importância para a sociedade, pois busca defender e lutar pelos direitos dos negros.

Entre as ações promovidas por eles estão apresentações culturais, rodas de capoeira, palestras e atuações voltadas a representatividade, como a denominação da Praça Abolicionista Luiz Gama, no Parque Residencial Figueira, e da Avenida Zumbi dos Palmares, no Loteamento Jardim Vivendas.