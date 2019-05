Evento abordou questões sobre empreendedorismo, transtornos alimentares e alergias alimentares, entre outros assuntos

publicado em 13/05/2019

A abertura contou com um bate-papo sobre Empreendedorismo (Foto: Unifev)

O XVIII Simpósio de Nutrição da Unifev, realizado entre os dias 06 e 08 de maio, reuniu estudantes e profissionais da área, no Auditório do Campus Centro, em uma grande troca de experiências. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar temas recorrentes da profissão, como empreendedorismo, transtornos alimentares e alergias alimentares, entre outros.

A abertura, realizada no Votuporanga Clube, em parceria com os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, contou com um bate-papo sobre Empreendedorismo, com Lilian Lima e Marilam Sales.

De acordo com a coordenadora da graduação em Nutrição do Centro Universitário de Votuporanga, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, é importante que os estudantes estejam atentos às demandas do mercado.