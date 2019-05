Sensação do empreendedorismo, Rick Chesther, estará na cidade no dia 13 de junho, em evento em prol ao Hospital

publicado em 06/05/2019

Rick Chesther estará em Votuporanga no próximo dia 13 de junho (Foto: App GetNet)

Inspiração e empreendedorismo. A Santa Casa de Votuporanga anuncia um grande evento institucional ainda neste semestre. A sensação das redes sociais e palestrante, Rick Chesther, promete instigar você a chegar no topo e não parar de lutar ou viver na eterna transferência de responsabilidades.

Afinal quem é Rick Chesther? Você deve conhece-lo como “o cara do vídeo da água”, como “o ambulante que usa o isopor da Mangueira” ou como o “garoto propaganda do Santander”. É um cidadão que virou um gigante quando se levantou e conseguiu inspirar milhares de pessoas a fazerem o mesmo. Um cara que provou que só as escolhas o fariam chegar aonde queria. Sem dinheiro, mas com a esperança do brasileiro que não perde o brilho nos olhos quando sabe que desistir não é uma opção.

Carioca da mangueira, se tornou uma celebridade. Participa frequentemente em programas de TV, onde incentiva as pessoas a fugirem do comodismo e a buscarem soluções acreditando em seu talento. Recentemente foi convidado para palestrar em Harvard, Miami (EUA), Japão e irá no final do ano para África do Sul.

Um vídeo postado no YouTube, com 42 mil visualizações, o primeiro da série Minuto do Empreendedorismo, foi o que impulsionou o palestrante. Nele, o mineiro de Pitangui, 41 anos, recomenda que os desempregados vendam água em Copacabana. No fim, sentencia: "Ah, vender água não dá para você, não? Então, a crise, no seu caso, não está dentro do país, está dentro de você". Ele lançou o livro “Pega a visão”, onde conta toda a sua história, desde o tempo em que vendia verduras que ele mesmo havia plantado no quintal de sua casa, aos 8 anos.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a realização da palestra no dia 13 de junho. “Somos uma Instituição filantrópica, sem fins lucrativos e que está sempre em busca de recursos para a manutenção dos atendimentos, especialmente do Sistema Único de Saúde (SUS). Nos consideramos empreendedores sociais e estamos nos mobilizando para ações que visam a sustentabilidade do Hospital, não nos deixando reféns de verbas federais, estaduais e municipais. Estes eventos nos auxiliam financeiramente. Rick Chesther, com certeza, vem a somar em nosso cronograma, reunindo um grande público”, disse.

Luiz Fernando explicou a escolha pelo palestrante. “Rick é um fenômeno. Ele destaca os conceitos básicos para o empreendedorismo que existe em cada um e enxergar as possibilidades. Não temos dúvidas de que a palestra vem em um grande momento, para despertar empresários, comerciantes a vender ainda mais, impulsionando a economia. Toda a renda beneficia diretamente os pacientes”, complementou.

O coordenador de Captação de Recursos, Jaferton Martins, falou da expectativa. “Rick se conecta com o público despertando a autoestima e o ímpeto de sacudir e dar a volta por cima. É um evento para todo o público que busca criatividade, produtividade e atitude. Esta palestra acontece geralmente em grandes centros e conseguimos trazer para a região de forma inédita, contribuindo potencialmente para o desenvolvimento”, frisou.