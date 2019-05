Todas as mães que doaram leite humano de maio de 2018 a maio de 2019 foram convidadas para participar do encontro

publicado em 22/05/2019

O evento promovido pela Prefeitura de Votuporanga contou com palestra motivacional com a Coach Carmem Dela Cruz (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As mães cadastradas no Banco de Leite Humano da Prefeitura de Votuporanga tiveram um fim de semana especial. Na tarde do último sábado (18/05), às 14h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, foi realizado um evento em celebração ao Dia Nacional de Doação de Leite Humano, comemorado no dia 19 de maio.

O evento promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, contou com palestra motivacional com a Coach Carmem Dela Cruz, entrega de brindes e lanche da tarde, além de atração musical com piano e violino. Todas as mães que doaram leite humano de maio de 2018 a maio de 2019 foram convidadas para participar do encontro. A tarde foi realizada para agradecer as mães que fizeram a doação para os bebês da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Votuporanga.

A Secretária Municipal da Saúde, Márcia Cristina Prado Reina, esteve presente no evento juntamente com a equipe do Banco de Leite Humano. “Queremos agradecer a presença de todas as mães que fazem um gesto tão bonito de doar um alimento importantíssimo para as crianças. As mamães e os bebês, as famílias que estão aqui, representam toda a rede de carinho e de amor dessa cidade e de outras que também necessitam, já que os Bancos de Leite Humano se apoiam. Agradeço também a equipe, que sempre procura momentos para fazer mais para melhorias. Nós estamos fazendo a promoção da vida com esse gesto”.

Banco de Leite Humano

O Banco de Leite Humano (BLH) de Votuporanga foi inaugurado em dezembro de 2000 e atende, anualmente, uma média de 500 mães, individualmente. Atualmente, há 28 doadoras de leite humano.

Para doar, a mãe precisa estar amamentando, ser saudável e apresentar produção láctea superior à necessidade de seu bebê. As mulheres devem levar os documentos pessoais e cartão do pré-natal para se cadastrar no BLH.

Após a coleta, o leite deve ser armazenado em congelador até o dia que a equipe captará o frasco no domicílio. Chegando no BLH, o alimento passa pelo processo de pasteurização para posteriormente ser encaminhado para a UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga.