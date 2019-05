Votuporanga se classificou com evidência, ocupando 1º e 3º lugares

publicado em 02/05/2019

As premiações da competição foram para as quatro primeiras duplas, sendo a campeã integrada pelos votuporanguenses Deminha e Alcides (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de bocha da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga/Unifev se destacou na última quarta-feira (01/05), no Torneio Regional de Bocha, promovido em Ilha Solteira. Votuporanga se classificou com evidência, ocupando 1º e 3º lugares.

As premiações da competição foram para as quatro primeiras duplas, sendo a campeã integrada pelos votuporanguenses Deminha e Alcides; os vice-campeões foram Zinho e Belonzinho, de Urânia; o 3º lugar, Fubá e Diogo Vicentini também representando Votuporanga. A 4ª dupla foi da cidade anfitriã, Ilha Solteira, formada pelos esportistas Beto e Geraldo.

Sobre o esporte

O esporte exige um alto grau de precisão e sutileza. Consiste em lançar bochas o mais perto possível da bola menor, o bolim. No início o bolim é posicionado em uma extremidade da cancha (Quadra em que se patrica o esporte), e o visitante sempre começa. Durante a partida o time que pontuar joga o bolim. A equipe ganha o ponto ao terminar o jogo com uma das bochas mais próximas do bolim. Ao final a que somar 15 pontos é a vencedora.

A bocha pode ser praticada em trio, dupla ou individualmente. Em cada modalidade as bochas são divididas de forma diferente. Para cada equipe uma cor. O jogador que ficar sozinho tem direito a quatro bochas, enquanto nos trios e nas duplas são duas para cada um. Nas partidas de trios são atribuídas funções aos jogadores. Ponteiros, meio de trio e o rafador.

O ponteiro é jogador mais experiente e habilidoso. É o primeiro a jogar para “cortar o ponto”. Consiste em rolar a bocha de modo suave aproximando a bocha do bolim. Já o meio de trio, pode exercer duas funções, a de “tiro” e de corte de ponto caso o primeiro falhe em fazer o ponto. E, finalmente, o rafador que é o especialista em arremessar a bocha com força para tirar ponto do adversário. Lembrando que a posição não limita o jogador de rafar ou de pontuar.