publicado em 07/05/2019

(Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A eleição da nova diretoria do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra ocorrerá no próximo dia 18, na Secretaria de Direitos Humanos, localizada na Rua São Paulo, esquina com a Pará. Interessados representando sociedade civil e Poder Público podem e devem participar, manifestando interesse até o dia 15, na sede da Secretaria. O telefone para mais informações é o 3422-2770.

O Conselho, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, atua há 7 anos no município, sendo de extrema importância para a sociedade, pois busca lutar e fazer valer os direitos dos negros.