Prof. Me. Paulo Eduardo de Mattos Stipp pesquisou sobre o uso de imagens no ensino de História para surdos

publicado em 03/05/2019

Docente da UNIFEV e do Colégio Unifev conclui mestrado pela Unicamp (Foto:Unifev)

O docente da UNIFEV e do Colégio Unifev Prof. Me. Paulo Eduardo de Mattos Stipp defendeu, recentemente, a sua dissertação de mestrado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no Programa de Pós-Graduação em Ensino de História (ProfHistória).

A pesquisa, intitulada A história muda: o uso de imagens no ensino de História para surdos, teve como comissão avaliadora a orientadora, Profa. Dra. Cristina (IFCH), o coordenador nacional do ProfHistória, Prof. Dr. Luís Reznik (UERJ), e a Profa. Dra. Patrícia Dalcanale Meneses (IFCH).

De acordo com o docente, durante a defesa a banca ressaltou a originalidade e a relevância do tema, a criatividade no tratamento das sequências didáticas e sugeriu a publicação dos resultados.

“O estudo propôs 15 sequências didáticas com imagens e quadros consagrados, como meio de equalizar o ensino e a discussão da História entre alunos surdos e ouvintes. Agradeço à minha família, à Instituição e aos meus colegas de trabalho pelo apoio durante essa jornada”, completou.