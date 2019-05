Benjamin Alves Garcia de 74 anos morreu em um acidente em uma colisão na Rodovia Euclides da Cunha

publicado em 18/05/2019

O corpo de Benjamin Alves Garcia, de 74 anos, vítima do acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira na Rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga, será velado na manhã deste sábado no Cemitério Municipal.

Segundo informações da Polícia Rodoviária de Votuporanga ao jornal A Cidade, o veículo Hyundai/HB20, com placas de São José do Rio Preto, seguia pela rodovia Euclides da Cunha, sentido a Rio Preto, quando teria colidido contra uma bicicleta pilotada por Benjamin, que morreu no local.

Conforme informações dos policiais, no automóvel havia dois homens, que sofreram graves ferimentos, como lesões em membros inferiores e pelo restante do corpo. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado pelos Hospitais.