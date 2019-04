Mascote visitou escola municipal para apresentar o novo game com o intuito de conscientizar as crianças sobre uso racional da água

publicado em 01/04/2019

Os alunos fizeram uma apresentação de flauta como homenagem ao Dia da Água (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na última sexta-feira (29/03), o Saevinho, mascote da Saev Ambiental, visitou o CEM “Profª Anita Liévana Camargo” para lançar seu novo game educativo. “Saevinho: economizando água”, possui vários jogos que conscientizam as crianças sobre o consumo responsável da água.

As crianças também produziram brinquedos com materiais recicláveis, como garrafas pet, embalagens vazias, papelão, jornais e revistas. Além disso, os alunos fizeram uma apresentação de flauta como homenagem ao Dia da Água, comemorado no dia 22 de março.





Novo game





No jogo “Balão”, o mascote voa pelo céu e deve coletar o símbolo da reciclagem para ganhar mais pontos. No jogo “Reciclagem”, o Saevinho deve coletar os materiais recicláveis e colocar nas lixeiras corretas (papel, plástico, metal, vidro e orgânico). Já no “Saevinho Skate”, o personagem deve desviar dos buracos e ajudar as pessoas a economizar água.

“O objetivo do game é fazer a criança aprender se divertindo e se tornar uma pessoa consciente sobre a utilização da água e como economizar”, segundo Leandro Ferreira. O jogo está disponível no site: www.saev.com.br/saevinho