Diretor-Presidente da Instituição, Celso Penha Vasconcelos, esteve presente durante evento que comemorou os 48 anos da entidade

publicado em 18/04/2019

Atualmente, o espaço atende 56 crianças e adolescentes (Foto: Comunicação Unifev)

A parceria entre a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e a Casa da Criança, para a realização de aulas de judô, foi um dos destaques da comemoração que marcou o aniversário de 48 anos da entidade. O evento, realizado na manhã de ontem (dia 17), contou com a presença de autoridades municipais e presidentes de outras instituições assistenciais, além da diretoria, colaboradores, voluntários e crianças atendidas pela escola.

Por meio do convênio, a FEV mantém um professor da modalidade na entidade, o sensei Leonardo Rodrigo Eduardo, que também é docente do Colégio Unifev. Além disso, possibilita a ampliação do projeto Centro de Excelência de Iniciação e Treinamento de Judô, com o aumento do número de vagas e a federalização de atletas. Atualmente, a iniciativa atende crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos.

Representando a Diretoria Executiva da FEV, o Diretor-Presidente, Celso Penha Vasconcelos, destacou em sua fala a importância de incentivar o trabalho desenvolvido no local. “Quero parabenizar toda a equipe da Casa da Criança por todas as iniciativas propostas, que acolhem e dão oportunidade para tantas famílias. Quero dizer que a Instituição está de portas abertas para contribuir com a continuidade destas ações”.

Por sua vez, o presidente da casa, Eduardo Pardo da Costa, agradeceu a todos que contribuíram com a causa durante esses 48 anos de história. “Agradeço ao Dr. Celso que enxergou a necessidade de mantermos esse importante projeto de formação”, finalizou.

Após a cerimônia de abertura, as crianças integrantes do Centro de Excelência promoveram uma apresentação de judô, sob o comando do sensei Leonardo.

Entidade

Atualmente, o espaço atende 56 crianças e adolescentes. No local, são desenvolvidas atividades socioeducativas e socioesportivas (judô e capoeira) e, também, apoio sociopedagógico. A escola ainda conta com oficinas de dança, música e informática.