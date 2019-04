O flagrante aconteceu em virtude do patrulhamento da equipe em combate ao crime.

publicado em 10/04/2019

Os policiais militares apreenderam diversas porções de crack, cocaína, além de certa quantia em dinheiro (Foto:Divulgação/Polícia Militar)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Policiais militares da Força Tática apreenderam um adolescente, de 17 anos, por envolvimento no tráfico de drogas no bairro Matarazzo, durante a noite desta terça-feira em Votuporanga. O flagrante aconteceu em virtude do patrulhamento da equipe em combate ao crime.

Segundo informações da Força Tática, ao ver a aproximação da viatura policial, o menor infrator demonstrou nervosismo e tentou fugir pelo bairro Matarazzo. Durante a fuga, o adolescente subiu os telhados de algumas residências, no entanto, se desequilibrou e caiu no chão, sendo abordado em seguida.

Conforme consta na ocorrência, durante a abordagem, os policiais localizaram em revista pessoal diversas porções de crack, cocaína embaladas prontas para a venda aos dependentes químico, além de uma certa quantia em dinheiro.