Um homem de 33 anos foi preso em flagrante suspeito de torturar a filha nesta terça-feira (23), no bairro Vila Aeronáutica, em Araçatuba (SP). Ele enfiou uma meia na boca da menina, que tem um mês de vida, para que ela parasse de chorar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada de uma denúncia anônima de agressão a recém-nascido. Quando os policiais chegaram até o apartamento do casal, encontraram a bebê no colo do pai, dormindo, com uma meia ensanguentada na boca e um ferimento no queixo. Um policial conseguiu tirar a criança do colo dele e saiu do imóvel.

Em depoimento à polícia, o homem alegou que toma remédios fortes, que o deixavam com confusão mental. "Ela não parava de chorar, e eu, muito confuso, coloquei uma meia em sua boca. Também apertei um pouco, mas minha intenção nunca foi machucar", afirmou.

Ele negou que tivesse intenção de ferir a menina e disse que o machucado no queixo foi causado por um arranhão dela mesma.

A mulher dele, no entanto, disse à polícia que o marido tem agredido constantemente a filha. Ela contou que chegou a puxar a meia de dentro da garganta da menina, mas que depois ele voltou a colocá-la na boca da criança e dormiu com ela no colo.

A polícia solicitou que a menina passe por exames de corpo de delito. A menina está sob os cuidados da mãe.

Já o pai, após ser preso em flagrante, passará por audiência de custódia.

