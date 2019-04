Cidade

FEV promove palestra sobre procedimentos de segurança

Evento, que ocorreu no último sábado (dia 6), no Auditório da Cidade Universitária, teve o objetivo de orientar e conscientizar os presentes acerca do tema

publicado em 10/04/2019

O evento foi ministrado pelo policial Kleber Troiane da Polícia Militar do município (Foto: Comunicação Unifev) A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) promoveu, no último sábado (dia 6), uma palestra sobre procedimentos de segurança. Na ocasião, estiveram presentes gestores e supervisores da UNIFEV e colaboradores e docentes do Colégio Unifev. O evento foi ministrado pelo policial Kleber Troiane da Polícia Militar do município e teve o objetivo de orientar e conscientizar os presentes sobre ações de proteção, ocorrências e situações de emergência. "Temos como meta a valorização da vida. Ou seja, vamos aprender a lidar com momentos desafiadores, mas, também, falar sobre a importância e o papel de cada um quando o assunto é segurança", ressaltou Troiane. Para o Gestor Administrativo da UNIFEV, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi, a Instituição sempre esteve atenta ao tema. Porém, devido aos últimos acontecimentos nacionais, a orientação se faz ainda mais necessária. "Sempre foi uma prioridade de todos nós discutir sobre segurança e falar a respeito do assunto dentro e fora das salas de aula. No entanto, é muito apropriado reunir os colaboradores novamente e nos apoiar, além de esclarecermos novas dúvidas", ressaltou. De acordo com a diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, a intenção é compartilhar essa vivência com os pais da Escola. "Acolhemos os receios de cada um e compreendemos totalmente suas preocupações. A prova disso é que estamos aqui hoje, mais uma vez, em busca de conhecimento e orientação. Estamos prontos para tranquilizá-los e seguirmos juntos nesta caminhada".



