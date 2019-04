Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga

publicado em 24/04/2019

O presidente da ACV, Valdeci Merlotti, falou sobre a expectativas e as novidades para a campanha deste ano

Érika Chausson

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) lançou na manhã desta quarta-feira, a tradicional campanha do Dia das Mães do comércio local. O evento foi realizado no auditório da entidade e contou com a presença de comerciantes e autoridades locais, como o prefeito João Dado, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, o vereador Osmair Ferrari, entre outros.

Neste ano, a ação terá início no dia 2 de maio e terminará no dia 11, com o sorteio previsto para o dia 15 de maio. Serão distribuídos cerca de 250 mil cupons que irão sortear uma televisão smart, dez vales-compras no valor de R$ 300 e o principal prêmio, que o grande contemplado irá ganhar R$ 5 mil em dinheiro para consumir nas lojas da cidade.

Uma das novidades para esta campanha, será a premiação para os comerciantes, que participarão da promoção. “Teremos uma surpresa para os vendedores, no próprio cupom terá um espaço para colocar seu nome, o vendedor terá R$ 150 para gastar no comércio local”, revelou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti para o jornal A Cidade.

Durante o lançamento da campanha, também foi divulgado os horários de abertura do comércio para a ação. Como já é tradição, as lojas ficarão abertas no segundo sábado (11) do mês de maio até às 18h. No entanto, na sexta-feira anterior (10), o comércio local abrirá em horário especial para melhor atender os consumidores, ficando aberto até às 22h.

Segundo o presidente da ACV, a expectativa é muito grande para que a campanha seja um sucesso. “É uma campanha que sempre dá um bom resultado, todos os comerciantes estão ansiosos, estamos bem esperançosos para que comece logo e com certeza já teremos sucesso nas vendas”, finalizou.