Ações foram realizadas pelas graduações em Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Enfermagem e Nutrição, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga

publicado em 10/04/2019

Diferentes cursos da UNIFEV participaram de ações gratuitas destinadas à comunidade,em prol do Dia Mundial da Saúde (Foto:Comunicação Unifev)

Diferentes cursos da UNIFEV participaram de ações gratuitas destinadas à comunidade, nesta semana, em prol do Dia Mundial da Saúde, celebrado em 07 de abril.

No último sábado (dia 06), as atividades ficaram sob a responsabilidade dos alunos de Biomedicina e Farmácia que, supervisionados por docentes, realizaram cerca de 500 atendimentos à população, como aferimento de pressão arterial e testes de nível de glicemia, na praça Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica).

Nessa terça-feira (dia 09), foi a vez dos universitários das graduações em Educação Física, Enfermagem e Nutrição desenvolverem atividades no município, durante evento promovido pela Prefeitura de Votuporanga. No decorrer da manhã, foram realizadas diversas ações visando o incentivo da prática do exercício físico e da melhoria da qualidade de vida da população.

Além de atividades como zumba, funcional, dança e alongamento, a iniciativa contou com aferimento de pressão arterial das pessoas que passaram pelo local e orientações sobre alimentação saudável e prevenção de doenças cardiovasculares.

O evento também contou com a parceria do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), da Academia da Saúde da Prefeitura e do setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez) da Secretaria da Saúde.