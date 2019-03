Neste sábado, dia 30 de março, todas as Unidades de Saúde do Município estarão abertas, das 8h às 16h, para o Dia D de Intensificação das Ações à Saúde da Mulher. Toda a população feminina de Votuporanga pode participar da ação, que contará com a coleta de Papanicolau, exame clínico das mamas, orientações sobre o autoexame e solicitação de mamografia. As atividades desenvolvidas através da Secretaria Municipal da Saúde visam chamar atenção das mulheres para os cuidados com qualidade de vida e saúde feminina. Para participar desse dia especial é necessário portar documento de identificação, cartão SUS e o cartão da Unidade. Diversas outras ações serão desenvolvidas, portanto, é necessário, que as mulheres se informem em suas Unidades de Saúde. Não é necessário o agendamento. Desde o início do mês, a Secretaria da Saúde realiza uma programação com ações de saúde, orientações à população feminina, palestras de sensibilização e empoderamento e capacitações em celebração ao Mês Internacional da Mulher.