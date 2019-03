Voto de Congratulação, uma iniciativa do vereador Rodrigo Beleza, foi entregue na noite de ontem (dia 11), durante 7ª Sessão Ordinária

publicado em 12/03/2019

Pela primeira vez, o carnaval do Oba ganhou transmissão ao vivo (Foto: Unifev)

A TV Unifev recebeu, na noite de ontem (dia 11), um Voto de Congratulação durante a 7ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Votuporanga de 2019. A homenagem, uma iniciativa do vereador Rodrigo Beleza, teve o objetivo de parabenizar a equipe da emissora pelos quatro dias de transmissão ao vivo do Oba Festival deste ano.

Estiveram presentes representando a Diretoria Executiva da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), o Diretor-Presidente, Celso Penha Vasconcelos; o Diretor 2º Tesoureiro, Fábio Carlos de Oliveira Mazzo; e o Diretor 2º Secretário, Cláudio Luis Romeiro; além da gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino, acompanhada de toda a sua equipe.

Em sua fala na tribuna, o Presidente parabenizou o trabalho desenvolvido pelos profissionais da TV Unifev durante os dias da folia. “O mérito de todo o reconhecimento é do time que trabalhou incansavelmente durante a festa, para levar aos telespectadores todas as notícias do local, em tempo real, com profissionalismo e garra. Sem dúvidas, foi um projeto corajoso, inovador e arrojado. Parabéns aos apaixonados por essa profissão tão bonita! ”, destacou.

A gestora, Fabíola Fiorentino, completou que a TV sempre esteve presente no dia a dia de Votuporanga, divulgando os principais acontecimentos da cidade. “O carnaval do Oba é um dos maiores do Brasil e a emissora não poderia ficar de fora dessa festa, que atrai centenas de turistas e movimenta a economia do município. Percebemos um retorno muito positivo do pessoal de casa que interagiu com a gente pelas redes sociais, agradecendo a oportunidade de conhecer a festa e parabenizando a transmissão”.

Recados foram enviados de diversas partes do Brasil, como do Rio de Janeiro, Maresias, Paraná e Goiânia.

