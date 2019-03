Consumidores devem fazer seu cadastro no site ou baixar o aplicativo do programa Nota Fiscal Paulista no celular, salvando milhares de vidas e concorrendo a R$1 milhão por mês

publicado em 13/03/2019

Para ativar a opção, basta acessar o portal do programa, fazer o login no sistema e em seguida clicar na aba Doação Automática (Foto: Santa Casa)

Sabe aquela pergunta clássica da atendente se você quer Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) no cupom fiscal? A resposta é SIM! Aquele papelzinho tem poder de salvar milhares de vidas. A Santa Casa de Votuporanga está incentivando a participação de toda a comunidade no programa Nota Fiscal Paulista, que passou por mudanças.

Os consumidores que queiram continuar a contribuir com o Hospital precisam ter um cadastro no site (www.nfp.fazenda.sp.gov.br) ou baixar o aplicativo no celular. A doação de Nota Fiscal Paulista para Instituição é simples, rápida e segura.

Para ativar a opção, basta acessar o portal do programa, fazer o login no sistema e em seguida clicar na aba Doação Automática > Escolher Instituição – Santa Casa de Votuporanga. Após o cadastro, os cupons fiscais de todas as compras em que o consumidor informar o CPF serão destinados ao Hospital de forma automática.

Vale ressaltar que mesmo destinando os cupons fiscais para a entidade, o consumidor contará com o valor da compra para gerar bilhetes eletrônicos e participar dos sorteios mensais de até R$ 1 milhão.

A Santa Casa de Votuporanga preparou um vídeo para explicar o passo a passo. O material estará na imprensa regional e nas redes sociais (Instagram e Facebook), além dos grupos de WhatsApp. “Nosso objetivo é pulverizar este conteúdo didático, para toda Votuporanga e região. Queremos valorizar a campanha, uma das principais da Instituição, e convidar toda a comunidade a contribuir. É um cadastro rápido, mas que fará a diferença em nossa receita. Contamos, mais uma vez, com a solidariedade de vocês”, destacou Jaferton Martins, coordenador da Captação de Recursos.