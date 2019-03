Sejam contra animais domésticos, domesticados ou exóticos, os casos de agressão e abandono devem ser denunciados, e podem ser feitos de forma anônima

publicado em 19/03/2019

Só em 2019, o CPVA já atendeu 71 notificações de maus-tratos e 41 registros de abandonos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Abandonar e maltratar animais é crime! Para que a punição ocorra é fundamental que o responsável seja denunciado por quem presencia o abandono ou a agressão. A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade, dispõe de um importante serviço voltado à causa animal. O Centro de Proteção à Vida Animal (CPVA) recebe denúncias anônimas e atende as ocorrências que atentam contra a vida e o bem-estar dos animais. Só em 2019, o CPVA já atendeu 71 notificações de maus-tratos e 41 registros de abandonos.

A denúncia também pode ser feita junto à Polícia Ambiental, pelo (17) 3421-9008, ou Polícia Militar, através do 190. “A denúncia pode ter caráter anônimo, mas para que seja efetivada, é fundamental ter a certeza do fato, pois uma acusação falsa também é crime”, adverte a Presidente do Fundo Social de Solidariedade e Primeira-dama do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho.

O CPVA entende que, na cidade, há um número considerável de abandono. “Em grande parte dos casos, os animais abandonados são filhotes ou idosos. Há muitas situações em que o tutor se muda para outro município e abandona o animal na antiga casa, em vez de procurar pelo auxílio de ONG’s, protetores independentes e até mesmo o CPVA, para encontrar um novo lar. Pedimos à população que não deixe de denunciar, sua identidade será mantida em sigilo”, esclarece a Presidente do Fundo Social.

Sejam contra animais domésticos, domesticados ou exóticos, os casos de agressão e abandono devem ser denunciados. Diversas leis e decretos tipificam essas situações como crime, dentre elas, a Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê os maus-tratos como crime; o decreto 24.645/34 (Decreto de Getúlio Vargas), que determina quais atitudes podem ser consideradas como maus-tratos; e a Lei Complementar Nº. 345/17, elaborada no início da Gestão do Prefeito João Dado, que fala sobre maus-tratos e a garantia do bem-estar animal.

Omissão

Algumas pessoas preferem não denunciar pelo fato do infrator ser alguém próximo, um amigo ou familiar, por exemplo. “É importante frisar que é possível fazer a denúncia de maus-tratos ou abandono de animais de forma anônima”, explica Mônica.

No momento da denúncia, é preciso passar o maior número de informações em relação ao infrator, como o endereço residencial, comercial, características da pessoa e do animal abandonado. “Ao presenciar qualquer situação que possa colocar um animal em risco, tire foto, grave um vídeo, tenha provas concretas do ocorrido e denuncie. O denunciante será apenas a testemunha, o Estado ou o Município tomarão as providências necessárias”.

O Centro de Proteção da Vida Animal recebe denúncias pelo (17) 3405-9700, ramal 9828. O serviço funciona das 7h30 às 17 horas, junto à Prefeitura de Votuporanga, localizado à Rua Pará, 3227 – Centro.

Tipos de Maus-Tratos