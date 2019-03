Entrega, realizada na noite da última quarta-feira (dia 27), contou com a presença dos contemplados, de membros da Diretoria Executiva e de gestores da Instituição

publicado em 01/03/2019

A cerimônia de premiação reuniu, no Auditório dos dois campi (Centro e Cidade Universitária), os contemplados com os ingressos (Foto: Unifev)

A Unifev realizou, na noite de ontem (dia 27), a entrega dos convites para o carnaval do Bloco Oba aos seus melhores alunos de cada turma, incluindo os ingressantes de 2019 e os egressos que concluíram as suas graduações no ano passado.

A cerimônia de premiação reuniu, no Auditório dos dois campi (Centro e Cidade Universitária), os contemplados com os ingressos para curtir uma noite no melhor carnaval do Estado de São Paulo, além do Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; o Diretor Vice-Presidente, Flávio Augusto Pastore; o Diretor 2º Secretário, Cláudio Luis Romeiro; o Reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; e o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi da Silva.

A parceria entre o Centro Universitário de Votuporanga e o Oba Festival teve o objetivo de reconhecer os talentos da Instituição, contemplando os universitários e egressos que se destacaram em seus cursos de graduação, com ingressos intransferíveis de acesso à pista.

Em sua fala, o Diretor-Presidente da FEV parabenizou os presentes e destacou que os ingressos são uma maneira de reconhecer o esforço dos melhores alunos do Centro Universitário de Votuporanga. “Esperamos que todos aproveitem os dias de folia com muita responsabilidade. É a nossa chance de demonstrar uma pequena parcela do nosso apoio e orgulho de tê-los matriculados na Unifev. O incentivo é pelo empenho e dedicação diários aos estudos”, destacou.

A aluna Ana Gabriela de Oliveira André, 20 anos, do 5º período do curso de Enfermagem, contou que ficou bastante surpresa ao saber que seria uma das premiadas com o voucher.