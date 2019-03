Nesta remessa da semana, foram doados macarrão, achocolatado e leite

publicado em 22/03/2019

O casal Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro é querido por todos pela Santa Casa de Votuporanga (Foto: Santa Casa)

Quinhentos quilos de alimentos em prol de centenas de pacientes. Esta é a quantidade que revela o poder do amor e da solidariedade. O casal Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro é querido por todos pela Santa Casa de Votuporanga, conhecido pela generosidade e empatia.

Mensalmente, eles trazem mantimentos para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. A cada visita, dona Eva faz uma pergunta: “o que vocês precisam no momento?” E ao ouvir a resposta, já garante que irá conseguir.

O casal cumpre todas as promessas. E o porta-malas do carro vem lotado. De vida, de esperança, de solidariedade. Nesta semana, foram 500 quilos. Ao todo, foram 33 quilos de macarrão, 11 de achocolatado e 456 litros de leite.

Os itens foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Me perguntaram o que me faz alegre e respondi que é a felicidade do outro. Pensar em mim apenas é egoísmo”, revelou dona Eva.

Seu Rubens tira do bolso uma carta. “Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus por toda força que nos dá em nossa tarefa diária e a todos os amigos que colaboram nesta jornada de doação. Dizem que quando uma mão direita ajuda, a esquerda não precisa saber. Mas este ditado só vale quando a pessoa faz do próprio bolso. Nosso trabalho não depende somente de nós, mas do “Amor em Ação”. Por isso, sentimos no dever de agradecer cada um que contribuiu para que possamos incentivar a comunidade ainda mais”, frisou.