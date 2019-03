Munícipes que desejam colaborar com o Mutirão da Solidariedade este ano, e que não estarão em suas residências na manhã do dia 6 abril, também poderão deixar suas doações nas escolas municipais durante a semana que antecede o evento, de 1 a 5 de abril. No total, são 30 escolas municipais da Prefeitura, distribuídas por todas as regiões da cidade, que servirão como pontos fixos de arrecadação, das 6h30 às 18h. Com o lema “Faça o bem com o que você tem de bom”, o Mutirão da Solidariedade é organizado pelo Fundo Social de Solidariedade e todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Votuporanga em parceria com diversas entidades e instituições. Podem ser doados roupas, agasalhos, cobertores, alimentos, sapatos, acessórios, entre outros utensílios domésticos em bom estado. “É importante as pessoas já irem se preparando para mais este grande gesto solidário. Sabemos que se cada um doar um pouco, conseguiremos muito para podermos ajudar aqueles que mais precisam”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho. O Mutirão da Solidariedade será realizado no dia 6 de abril a partir das 8 horas e contará com voluntários que percorrerão todas as casas devidamente identificados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9700, ramal 9742, no Fundo Social de Solidariedade.