A mulher se acorrentou e ficou parada na frente do Mini Hospital do Pozzobon

publicado em 07/03/2019

Mulher reclama de falta de água para beber e faz protesto acorrentada (Foto: Facebook)

Da redação

Uma mulher fez um protesto na manhã desta quinta-feira (7) no Mini Hospital do Pozzobon. De acordo com a munícipe, um segurança não deixou que ela tomasse água em um determinado local da unidade de saúde.

Por conta do ocorrido, a mulher se acorrentou e ficou parada na frente do Mini Hospital. Fotos dela foram divulgadas nas redes sociais.