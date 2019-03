O agente da Polícia Federal Danilo César Campetti, será homenageado pela Câmara Municipal, durante sessão festiva.

publicado em 22/03/2019

O policial federal Danilo Campetti (camiseta preta) ao lado presidente da Câmara, Mehde Meidão, do autor da homenagem, Antonio Carlos Francisco e do policial civil, Jairo Berteli (Foto:Câmara Municipal)

O agente da Polícia Federal Danilo César Campetti, nascido e criado em Votuporanga, será homenageado pela Câmara Municipal, durante sessão festiva nesta segunda-feira, dia 25.

A honraria será entregue durante a sessão ordinária, que acontece a partir das 18 horas.

Por iniciativa do vereador Antonio Carlos Francisco, o policial federal será agraciado com a concessão da Insígnia de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados.

Destaque na mídia nacional em aparições públicas a trabalho, quando na escolta policial do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva e na segurança do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro e ainda em sua segurança após ser eleito.

O HOMENAGEADO:





Danilo nasceu no dia 19 de outubro de 1977, na Santa Casa de Votuporanga, filho de Geraldo Campetii e Erlete Suely Dezan Brum, casado com Vanessa Mauri Campetti e pai de João Otávio e Maria Clara.

Em Votuporanga, estudou na Escola Adventista, na "Narciso Pieroni e Colégio Objetivo.l Foi prestador de serviços da Rádio e TV Universitária no período de 1989 a 1992. Participou da equipe de voleibol do Votuporanga Clube, disputando o Campeonato Paulista Infanto-Juvenil. Concluiu Bacharelado em Direito em 2001 pela Unorp de Rio Preto; ingressou na Polícia Civil de São Paulo em 1999, no cargo de Investigador de Polícia, permanecendo até 2007. Ingressou na Polícia Federal em 2007, no cargo de Agente de Polícia Federal; possui cursos especiais de operações de resgate de reféns e entradas táticas, de sobrevivência, de armas e táticas especiais pela Swat Miami (EUA), curso de gerenciamento e negociação em crises, entre outros.

Campetti atua como professor de armamento e tiro e de segurança de Dignatários na Academia Nacional de Polícia - ANP da Polícia Federal em cursos de formação policial e de treinamento de policiais integrantes dos quadros da Polícia Federal; é operador tático do Grupo de Pronta Intervenção desde 2009. O votuporanguense ainda é piloto privado de helicóptero, habilitado para tripular ou conduzir embarcações públicas e moto aquática (Marinha do Brasil).

O votuporanguense ainda atuou na segurança da presidente Dilma Roussef, em 2010, participou da operação de segurança da Copa das Confederações, em 2013, atuou na segurança do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, trabalhou no planejamento das ações de segurança para a Copa do Mundo de 2014, na Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos, no Ministério da Justiça, em 2014; participou da operação de segurança da Copa do Mundo em 2014, na segurança do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, das Olimpíadas em 2016; atuou na segurança do ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Morares, entre 2016 e 2017.

Campetti ainda atuou na deflagração de diversas operações policiais pela Polícia Federal em São Paulo e no Brasil, entre elas, de várias fases da Operação Lava Jato, inclusive da condução coercitiva do ex-presidente Lula, em 2016 e na posterior prisão deste em São Bernardo do Campo, em 2018.

Atuou na segurança do ex-presidente Barack Obama, em durante visita em São Paulo, em 2017; participou da segurança de diversos Chanceleres e chefes de Estado estrangeiros em eventos promovidos pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, como Chile, Equador, Bélgica, Marrocos, Iraque, Emirados Árabes, Israel, Turquia, Gana, Rússia, China, entre outros.

Atuou na segurança do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, em 2018 até a sua posse presidencial, em janeiro deste ano. O votuporanguense ainda atuou na escolta do ex-presidente Lula, no velório de seu neto, em março deste ano.