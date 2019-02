Áreas dos bairros Parque Boa Vista e Vida Nova receberam os serviços na última semana

publicado em 08/02/2019

Áreas dos bairros Parque Boa Vista e Vida Nova receberam os serviços na última semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Diversos locais da cidade, como canteiros, praças e avenidas, passam por constantes melhorias o ano todo. No entanto, em períodos chuvosos, com o crescimento mais rápido das vegetações, o trabalho precisa ser intensificado. Para atender a essa grande demanda e manter a cidade limpa e bonita, a Prefeitura de Votuporanga tem reforçado as equipes e maquinários que desenvolvem a manutenção dos espaços públicos, com serviços de roçagem e limpeza.

Equipes de diversas Secretarias Municipais trabalham diariamente na prestação dos serviços, que garantem a organização da cidade e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida aos munícipes. O trabalho segue um cronograma e a cada 15 dias as equipes retornam aos locais de responsabilidade da Administração Pública para manutenção.