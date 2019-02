As aulas tiveram início em 28 de janeiro, no entanto, as inscrições seguem até o final de fevereiro

publicado em 15/02/2019

Para se inscrever basta ter em mãos o histórico ou declaração escolar e documentos pessoais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As inscrições para a EJA (Educação de Jovens e Adultos), do 1º ao 5º ano, finalizam neste mês em Votuporanga. Qualquer pessoa que tenha interesse em se inscrever pode procurar o CEM "Deputado Narciso Pieroni", onde são oferecidas as aulas. A escola fica na Rua Itacolomi, 3095, Centro.

Para se inscrever basta ter em mãos o histórico ou declaração escolar e documentos pessoais (RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência).