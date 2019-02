Docentes da Instituição Prof. Me. Valter Mariano e Prof. Me. Wilson Borges auxiliaram nas avaliações metabólicas de atletas da Seleção Brasileira de Rafting

publicado em 23/02/2019

Atualmente, a Seleção Brasileira de Rafting é heptacampeã mundial da modalidade (Foto: Unifev)

O curso de Educação Física da Unifev, por meio de seu Núcleo de Vivências Corporais, iniciou, recentemente, a aplicação de pesquisas científicas junto à Universidade Federal de São Carlos (Ufscar). Na oportunidade, os docentes da graduação Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior e Prof. Me. Wilson Luiz Borges Junior, acompanhados de professores da universidade, auxiliaram nas avaliações metabólicas de atletas da Seleção Brasileira de Rafting.

A parceria, que faz parte de um Acordo de Cooperação assinado no último dia 5 de fevereiro, envolve o Núcleo de Vivências Corporais do curso de Educação Física da Instituição e o Laboratório de Nutrição e Metabolismo Aplicado ao Exercício (LabNutri) da Ufscar.

De acordo com o Prof. Valter, as medições permitiram uma leitura personalizada da condição física dos jogadores. “A área de Fisiologia do Exercício vem contribuindo cada vez mais na busca por alta performance, tornando-se indispensável às modalidades esportivas que exigem elevados níveis de rendimento. Com os dados coletados, determinamos zonas de esforço que irão contribuir para a economia de energia de cada jogador do time”, destacou.