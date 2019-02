Daniel Castro

Com a presença de lideran ças políticas da cidade e do Estado de São Paulo, foi inaugurado na tarde desta quarta-feira o Centro de Convivência do Idoso “Walter Guerche”, localizado no Jardim Bom Clima.

O prefeito João Dado, a primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho (presidente do Fundo Social de Solidariedade), o deputado estadual Carlão Pignatari e o secretário municipal de assistência social, Thiago Augusto Francisco, recepcionaram a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes. O vereador Professor Casali representou a Câmara Municipal no evento. O chefe do Poder Legislativo, vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, é o autor da proposta que denomina o CCI de Walter Guerche.

De acordo com o Poder Executivo, a construção é fruto da parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Foram investidos aproximadamente R$ 340 mil, com R$ 250 mil de recursos do convênio estadual. “Executamos essa obra importante que faz com que o nome de Walter Guerche possa ser eternizado neste espaço. Esperamos que centenas de idosos venham aqui”, falou.

A secretária Célia disse estar muito feliz em inaugurar o CCI em Votuporanga. “É um Centro muito claro, iluminado, com um ar muito feliz e as pessoas contentes por estarem aqui, onde com certeza eles terão momentos de capacitação, de lazer, de atividades físicas e esportivas”, falou.