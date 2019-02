Segundo informações do Corpo de Bombeiros quedas de fios energizados também foram registrados

publicado em 13/02/2019

A avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, ficou alagada em alguns pontos (Foto: Reprodução)

Uma forte chuva atingiu Votuporanga na tarde des ta terça-feira e causou transtornos em diversos pontos do município. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, foram registradas em torno de sete ocorrências entre quedas de árvores, inundações, quedas de fios energizados causadas pelo temporal.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros ao jornal A Cidade, foram registradas quedas de árvores nas ruas Fauzi Salomão Kanso, Valdeci Mendonça Pontes e no cruzamento entre as ruas Pedro Valério e Amapá. Nas ruas Humberto Correia Bonetti e João Reganin foram registradas quedas de fio energizado.

A tempestade danificou uma parte do asfalto no cruzamento das avenidas Nasser Marão com a Antônio Augusto Paes, conhecida como a avenida do Lanchopão. A chuva abriu um buraco na via pública, resultando em uma tromba d’agua.

Por conta das fortes chuvas, algumas ruas de Votuporanga alagaram e, em alguns pontos, invadiram alguns estabelecimentos comerciais. Em conversa com o jornal A Cidade, a farmacêutica de um comércio, localizado na avenida Emílio Arroyo Hernandes, Aline Silva, contou que a rua ficou completamente inundada. “Sempre que chove, a rua fica alagada e chega invadir alguns estabelecimentos. Hoje, estava tão forte, a chuva cruzou o canteiro do meio e a enxurrada estava levando um veículo que estava estacionado, por sorte, não tinha ninguém.”.

Além da avenida Emílio Arroyo Hernandes, foram registrados pontos de alagamentos nas ruas Padre Izidoro Cordeiro Paranhos e na Sergipe com a Ceará, sem muito transtornos para moradores e comerciantes próximos destes locais.

Recentemente, foi aprovado um projeto na Câmara Municipal de Votuporanga que autoriza a Prefeitura Municipal contratar uma instituição financeira de crédito para financiamento de despesas de obras antienchentes nas ruas com registros de alagamento.

Detran

Quem já precisou dirigir sob chuva intensa e sentiu medo de perder o controle do veículo ou se envolver em algum acidente entende a importância de redobrar os cuidados sob condições meteorológicas adversas.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) recomenda que os motoristas tomem medidas de precaução para concluir o trajeto sem intercorrências. Veja abaixo as dicas e fique sempre alerta para evitar acidentes:

Se em dias normais é importante manter distância do veículo à frente, em dias de chuva ou tempestade é fundamental ampliar ainda mais essa distância, já que a pista tende a ficar escorregadia;

Caso a chuva esteja muito forte e o motorista fique sem visibilidade, o ideal é parar em local seguro e aguardar a chuva diminuir;

Manter o farol baixo ligado melhora a visualização dos veículos, principalmente se houver neblina. Nestas condições, nunca use farol alto, pois o reflexo da luz ofusca a visão dos demais motoristas;

É importante também nunca usar o pisca-alerta com o carro em movimento, pois o motorista que está atrás pode achar que seu veículo está parado;

A melhor forma de prevenir a aquaplanagem é sempre trafegar com pneus em boas condições de uso – nunca deixar que cheguem a ficar lisos, ou “carecas”, quando os sulcos na superfície gastam a ponto de sumir. Além disso, é necessário reduzir a velocidade em dias de chuva forte. Mas, se ainda assim o carro aquaplanar, a orientação é manter a calma, tirar o pé do acelerador, não pisar nos freios nem virar a direção até que os pneus voltem a entrar em contato com a pista;