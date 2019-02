Confira as cidades do noroeste paulista

Primeiro bloco

Começo: 4/2/2019

Final: setembro

Mira Estrela; Palestina; Pontes Gestal; Sales; Urupês

Segundo bloco

Começo: 4/2/2019

Final : outubro

Aspásia; Buritama; Lourdes; Marinópolis; Mesópolis; Palmeira d'Oeste; Paranapuã; Planalto; Santa Albertina; Santa; Salete; São Francisco; Turiúba; Urânia; Zacarias

Terceiro bloco

Começo: 4/2/2019

Final: novembro

Adolfo; Dolcinópolis; Estrela d 'Oeste; Ilha Solteira; Itapura; José Bonifácio; Marapoama; Mendonça; Nova Canaã Paulista; Novo Horizonte; Orindiúva/ Paulo de Faria; Populina; Riolândia; Rubinéia; Santa Clara d' Oeste; Santa Fé do Sul; Santa Rita d 'Oeste; Santana da Ponte Pensa; São João das Duas Pontes

Quarto bloco

Começo: 4/2/2019

Final: dezembro

Altair; Alto Alegre; Alvares Florence; Américo de Campos; Andradina; Araçatuba; Ariranha; Bálsamo; Barbosa; Bento de Abreu; Birigui; Braúna; Brejo Alegre; Castilho; Catiguá; Clementina; Coroados; Dirce Reis; Fernandópolis; Glicério; Guaraçaí; Ibirá; Icém; Jaci; Jales; Lavínia; Luiziânia; Macaubal; Mirandópolis; Mirassol; Mirassolândia; Monte Aprazível; Murutinga do Sul; Neves Paulista; Nipoã; Nova Granada; Nova Odessa; Novais; Olímpia; Onda Verde; Palmares Paulista; Parisi; Penápolis; Pereira Barreto; Pindorama; Poloni; Pontalinda; Santa Adélia; Santo Antônio Aracanguá; Santópolis do; Aguapéi; Sebastianópolis do Sul; Severínia; Sud Menucci; Suzanápolis; Tabapuã; Tanabi; União Paulista; Valetim Gentil; Valparaíso e Votuporanga.

Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba