publicado em 14/01/2019

O jogador Ricardinho representou o Clube Atlético Votuporanguense na entrega dos alimentos (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Representado pelo jogador Ricardinho, capitão do time, o Clube Atlético Votuporanguense esteve nesta segunda-feira na Associação Beneficente Fonte Viva e Creche Irmã Ciana, dirigidas pelo presidente Flávio Augusto. Na oportunidade, foi realizada a doação dos alimentos arrecadados no jogo-treino entre Votuporanguense e Barretos.

“O Clube Atlético Votuporanguense agradece os torcedores que ajudaram nesta linda campanha”, comentou a diretoria da Alvinegra.