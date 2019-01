No total, são 30 vagas para Professor da Educação Básica I (PEB I) por período temporário; os profissionais serão contratados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal da Educação

publicado em 18/01/2019

A Prefeitura de Votuporanga abre na próxima segunda-feira (21/01), às 9h, as inscrições para o Processo Seletivo n.º 01/2019, destinado à contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. As inscrições vão até às 23h59 do dia 28 de janeiro e serão recebidas, exclusivamente, por meio da internet.

As contratações temporárias, nos termos da Lei Complementar n.º 215, de 05 de julho de 2012, e da Lei n.º 3616, de 20 de maio de 2003, poderão ser efetuadas pelo prazo máximo de até 12 meses e os contratos poderão ser prorrogados, a critério da Administração Municipal, uma vez, desde que o prazo total não ultrapasse 24 meses.

No total, são 30 vagas para Professor da Educação Básica I (PEB I). Segundo o edital, 28 vagas são de ampla concorrência e duas são vagas reservadas. A jornada semanal de trabalho para a função e os horários de trabalho serão definidos a critério da Prefeitura, atendendo às necessidades da Administração e o interesse público. Os vencimentos inicias são de R$ 2.898,83.

Para se inscrever no processo seletivo o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.eapc.com.br da EAPC – Empresa de Apoio e Gestão de Projetos e Concursos Públicos, responsável pela organização e realização do processo seletivo. Por meio dos links referentes ao processo, os candidatos deverão preencher a Ficha de Inscrição, transmitir os dados pela internet, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento referente à inscrição no valor de R$ 35. O boleto poderá ser pago em qualquer agência bancária ou nas casas lotéricas até o dia 29 de janeiro.

O processo seletivo será composto de duas fases, sendo elas: prova objetiva (composta por 30 questões de múltipla escolha) e prova de títulos (classificatória). Os títulos serão recebidos na mesma data da prestação da prova objetiva, no dia 3 de fevereiro. O horário e local de prestação da prova objetiva e apresentação dos títulos serão oportunamente divulgados por meio de Edital de Convocação, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Votuporanga e no site www.eapc.com.br.

Os candidatos aprovados serão contratados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal da Educação, dentro do número de vagas estabelecidas, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e suas alterações, e submetidos ao regime geral de Previdência Social.