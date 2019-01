São 52 vagas para cursos de Informática para Iniciantes e para Internet; aulas serão ministradas no Centro do Empreendedor

publicado em 30/01/2019

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani", comunica que estarão abertas, no período de 04 a 12 de fevereiro, as inscrições para os cursos gratuitos de Informática para Iniciantes e para Internet, num total de 52 vagas oferecidas. As aulas estão previstas para iniciarem nos dias 18 e 19 de fevereiro e serão ministradas às segundas e quartas, para duas turmas de 12 alunos cada; e para mais duas turmas, às terças e quintas, sempre nos mesmos horários, das 8 às 10h e das 10 às 12h.

Interessados devem fazer o cadastro, das 8h às 16h30, no Centro do Empreendedor da Prefeitura, levando as cópias do RG e CPF. De acordo com José Carlos Leme de Oliveira, diretor do CTMO, "os cursos são destinados a todas as faixas da população, a partir dos 15 anos de idade, e permitem que os alunos tenham as noções necessárias para entrarem no mundo da informática, requisito básico para quase todas as profissões modernas", conclui.

As inscrições devem ser feitas no CTMO, situado no Centro do Empreendedor, à rua Barão do Rio Branco, 4497, Recanto dos Esportes, fone (17) 3406.1489.