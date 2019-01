O número de infrações caiu consideravelmente quando são comparados os dados de 2017 e do ano passado

publicado em 20/01/2019

De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, em 2018 foram registradas 845 multas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Caiu consideravelmente o número de multas registradas na Área Azul de Votuporanga quando são comparados os dados de 2017 e do ano passado. No ano passado, as infrações renderam mais de R$ 186 mil.

De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, em 2018 foram registradas 845 multas referentes à Área Azul. Já em 2017, foram 1.285 infrações. O valor arrecadado em multas referentes a ausência do cartão Área Azul no ano passado foi de R$ 186.348,59.

O valor da multa é de R$ 195,23, conforme determinação do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Os recursos das multas são revertidos para o Trânsito, Transporte e a Segurança do Município de Votuporanga e são utilizados em emplacamento, pontos de ônibus, câmeras de segurança, pinturas de solo, pontos de ônibus, semáforos, entre outras ações.

Segundo a Prefeitura Municipal, o sistema de estacionamento rotativo pago de veículos automotores (Área Azul) de Votuporanga é operacionalizado a título precário e emergencial pelo Centro Social.