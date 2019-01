Encontro será no dia 29 de janeiro, com vagas gratuitas e limitadas; participantes falarão sobre vantagens de regime tributário

publicado em 15/01/2019

Associação Paulista de Supermercados promoverá um curso gratuito no próximo dia 29 de janeiro (terça-feira), para os associados (Foto: DivulgaçãoACV)

Com o tema “Imposto de Renda das empresas: Lucro Real X Lucro Presumido”, a APAS – Associação Paulista de Supermercados promoverá um curso gratuito no próximo dia 29 de janeiro (terça-feira), para os associados. A capacitação será das 9h às 18h, no escritório regional, em S. J. do Rio Preto.

Podem participar colaboradores das áreas contábil, tributária, fiscal, jurídica, tecnologia da informação, financeira, controladoria e auditoria. A programação conta com módulos que abordarão o tema principal em tópicos como “Regimes de apuração”, “Adições e exclusões”, “Períodos de apuração”, “Compensação de prejuízos acumulados”, “As novas normas contábeis e o RTT (Regime Tributário de Transição)”, entre outros.

“Esse é o momento de atualizarmos a nossa equipe sobre a sistemática dos tributos federais que incidem sobre os resultados das empresas”, destacou o presidente da APAS Rio Preto, José Luis Sanches Vargas.