publicado em 05/12/2018

A Secretaria da Saúde, da Prefeitura de Votuporanga recebeu na última terça-feira (4/12) um novo micro-ônibus, adaptado para cadeirantes, que se somará aos veículos para o transporte gratuito de pacientes do município. A aquisição foi uma emenda parlamentar do Deputado Federal Fausto Pinato que destinou verba para que a Prefeitura comprasse este veículo, no valor de R$ 262 mil.

O micro-ônibus 0 quilômetro, é da marca Marcopolo – Volare, ano 2018 e tem capacidade para o transporte de 24 pessoas, incluindo, uma vaga para cadeirante; é equipado com aparelho de ar-condicionado, TV, e com elevador de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais.

O novo veículo deverá iniciar os atendimentos no próximo mês, haja vista, que todo o processo burocrático de documentação está em andamento.

O Prefeito João Dado ressaltou a importância das parcerias com os parlamentares. “Hoje eu quero agradecer em especial ao Deputado e amigo, Fausto Pinato que não mediu esforços para trazer esse micro-ônibus e outros equipamentos para nossa cidade, sempre pensando na saúde da nossa gente. Esta é mais uma conquista à população que mais precisa”.