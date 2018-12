O intérprete da figura natalina trabalha no shopping de Araçatuba há quase três anos e é reconhecido em toda região noroeste

publicado em 18/12/2018

A vocação começou há 11 anos, quando trabalhou durante oito anos como o interprete em um supermercado da cidade (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação





O Papai Noel do shopping Praça Nova de Araçatuba, o João Neves, visitou ontem os estúdios da Cidade FM para um bate papo exclusivo sobre a profissão mais esperada no ano. O intérprete, que já é reconhecido em toda região noroeste paulista, contou quando começou a trabalhar como o representante do Natal.

João Neves, que interpreta o Noel há quase três anos em Araçatuba, falou que por conta do trabalho desenvolvido na rede de supermercado de Votuporanga, as portas para se vestir de Papai Noel vieram facilmente. “Em virtude do trabalho que fizemos aqui, nós ficamos conhecidos na região e isto se estendeu até Araçatuba, onde eu tenho um cunhado. Neste ano, inclusive, fizemos até uma propaganda que está transmitindo no SBT e na Globo”, falou João ao Cidade FM.

Ele contou que a vocação de ser Papai Noel começou há 11 anos, quando trabalhou durante oito anos como o interprete em uma rede de supermercado em Votuporanga. A partir deste momento, todos os anos ele se prepara para levar alegria para as crianças. “A partir de primeiro de maio, eu deixo a barba crescer e como tenho o cabelo bem branquinho e não sou bonito, já fica bem parecido com o Papai Noel”, brincou João.

O Papai Noel mais famoso da região noroeste paulista ainda falou que realizar este trabalho é gratificante. “Este hobbie é bem gratificante no ponto de vista da confraternização que a gente faz junto com as crianças, junto com as escolas e somos recebidos com tanto afeto e carinho que a gente continua o trabalho”, completou o Noel.

Questionado sobre os pedidos mais solicitados pelas crianças, ele declarou que são variados. “Hoje em dia, os pedidos mais procurados são uma boneca intitulada ‘Baby Alive’ e outra chama ‘LOL’, além dos tablets que também disputa com esses brinquedos. Quando atingem uma certa idade, as tecnologias são os mais pedidos”, explicou ele.

Além da presença no shopping, João Neves, também entrega os presentes na véspera de Natal diretamente na residência de alguns amigos. O Papai Noel ainda finalizou dizendo que gostaria de continuar interpretando o representante do Natal até seu último dia. “Quando eu fui a primeira vez, me disseram que eu nunca mais ia querer parar de ser Papai Noel. Como eu lembro de uma frase do ‘Paulo Antônio’ que dizia que gostaria de morrer no palco, eu também gostaria de ser Papai Noel até eu morrer”, finalizou.