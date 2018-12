A assinatura da ordem dá continuidade ao projeto de implantação de novas placas informativas de turismo na cidade

Nesta segunda etapa, o município receberá 50 novas placas distribuídas em 20 pontos (Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Na manhã desta quarta-feira (12), o prefeito João Dado reu niu autoridades locais e imprensa para assinar uma ordem de serviço que autoriza a continuação do projeto que instala placas de sinalização turística em Votuporanga. Nesta segunda etapa, o município receberá 50 novas placas distribuídas em 20 pórticos que serão instalados nas avenidas de entrada e saída, além de demais pontos.

Desenvolvido com a parceria de diversas secretarias da Prefeitura e do Comtur, a primeira etapa do projeto foi realizada no início deste ano e agora segue para a segunda etapa de instalação. Segundo a secretaria da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, as placas serão implantadas para permitir que o turista se desloque autonomamente. “Finalizada a primeira etapa, agora a gente parte para a segunda para assegurar e dar continuidade a mensagem de orientar não só o morador de Votuporanga, mas principalmente os turistas, destacando os principais pontos como hotéis, restaurantes, hospitais, além de pontos culturais “, falou ao A Cidade.

As placas serão distribuídas em lugares estratégicos no município, como nas avenidas de acesso e na cidade. Serão pórticos com três placas de sinalização. “Agora na segunda etapa, na cidade serão 20 pórticos, sendo 15 contendo duas placas direcionais e uma no meio com a mensagem ‘Bem Vindo à Votuporanga’ em dois idiomas. Os outros 5, serão com uma placa com 18m² com pictogramas indicando os pontos turísticos e históricos”, explicou a secretaria.

Para a segunda etapa do projeto, a obra recebe recursos do Governo do Estado, por meio do Município de Interesse Turístico (MIT) e está orçado em R$ 387.711,48 sendo realizado pela empresa vencedora da licitação por R$282.959,63. De acordo com o prefeito, em entrevista ao jornal A Cidade, os valores representam em uma redução de cerca de 30%. “A obra será realizada da forma projetada, mas com R$ 105 mil de redução de custo. E, então, nós utilizamos este valor em mais obras, em mais benefício para Votuporanga”, contou o prefeito.

Primeira etapa

Em maio deste ano, o prefeito já havia assinado a autorização para início da primeira etapa de instalação da sinalização turística que foi composta por 176 placas informativas verticais indicando a localização de cerca de 40 pontos da cidade, incluindo atrativos turísticos e equipamentos e serviços úteis tanto aos visitantes quanto aos moradores do município, como hotéis, restaurantes e hospitais.