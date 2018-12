Após visitar as instalações do hospital, ouviu as reivindicações dos diretores, que lhe explicaram que cerca de 70% dos atendimentos da Santa Casa são pelo SUS

publicado em 10/12/2018

Motta foi recepcionado pelo provedor Luiz Fernando Goes Liévana e os diretores Marcelo Madrid, Luiz Antonio Chiqueto, Valmir Dornelas, Eduardo Pardo da Costa, Angelo Bimbato e o vereador Daniel David (Foto: Divulgação)

O deputado federal eleito Luiz Carlos Motta (PR) firmou compromisso com a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, se comprometendo a atuar em Brasília para conquistar recursos financeiros para a instituição. Motta esteve em visita de cortesia, nesta segunda-feira (10) ao hospital e foi recepcionado pelo provedor Luiz Fernando Goes Liévana e os diretores Marcelo Madrid, Luiz Antonio Chiqueto, Valmir Dornelas, Eduardo Pardo da Costa, Angelo Bimbato e o vereador Daniel David.

Após visitar as instalações do hospital, ouviu as reivindicações dos diretores, que lhe explicaram que cerca de 70% dos atendimentos da Santa Casa são pelo SUS e os recursos recebidos pelos governos federal e estadual não são suficientes para cobrir todas as despesas com médicos, exames e medicamentos.

O futuro deputado explicou que, por ainda não estar no exercício do cargo, não pode apresentar emendas ao Orçamento da União para 2019, destinando recursos para municípios e instituições, porém prometeu desenvolver um trabalho junto aos deputados federais que obtiveram votos em Votuporanga e foram reeleitos e que apresentaram emendas para a Santa Casa, para que os recursos sejam liberados o mais rápido possível.

Motta elogiou o trabalho da diretoria da Santa Casa e também a estrutura do hospital, que presta atendimento de primeira qualidade à população. Ainda colocou seu futuro Gabinete na Câmara Federal à disposição da diretoria da Santa Casa, bem como se comprometeu a encaminhar as reivindicações do hospital para o Ministério da Saúde, agendar audiências e acompanhar os trabalhos, com vistas à agilização dos processos.

O deputado eleito, acompanhado da presidente do Sindicato dos Comerciários, Maria Augusta Caitano Marques – Lia, ainda esteve com o prefeito de Votuporanga João Dado. Motta agradeceu o empenho de todos e os votos recebidos na cidade na eleição do dia 7 de outubro que contribuíram para sua eleição.

O prefeito agradeceu a visita de cortesia do futuro parlamentar e destacou que Votuporanga o terá como um padrinho, um parceiro da cidade, para ajudar na conquista de recursos, já que Motta é o único deputado federal eleito na região de São José do Rio Preto.

O deputado destacou que na semana passada esteve com o presidente eleito Jair Bolsonaro, quando dos encontros que o futuro chefe da Nação teve com as lideranças dos partidos, e sentiu que há uma grande esperança de que o Brasil possa realizar grandes projetos para retomada do crescimento e do desenvolvimento.

“Vamos adotar um tom conciliador e pacificador, para conquistar benefícios para nossa população, para que todos possam ter melhor qualidade de vida e atendimento digno em todas as áreas, principalmente na saúde”, concluiu o deputado eleito Luiz Carlos Motta.