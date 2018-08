A Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senac entrega nesta terça-feira (14/08), às 20h, os certificados da Formatura do Programa de Educação Profissional do CTMO/Senac, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, na Avenida dos Banc rios, 3299, Vale do Sol . Ao todo, 479 alunos receberão o certificado dos cursos ministrados no primeiro semestre deste ano, sendo eles: Técnicas básicas de bordado e crochê; confecção de peças intimas; técnicas básicas de patchwork; matemática preparatória; bordado à máquina; modelagem e confecção de malharia; comunicação oral e escrita (português); técnicas de redação empresarial; escrituração fiscal; modelagem e confecção de bolsas em tecido; customização de peças de vestuário; modelagem e costura de roupas para pets; técnicas básicas de costura; pintura em tecido e bordado à máquina.