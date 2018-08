Chega a 14 o número de óbitos pela doença na cidade

publicado em 16/08/2018

Fonte: Diário da Região



Mais dois homens morreram em Rio Preto por causa da gripe. De acordo com a Secretaria de Saúde, nenhum dos dois tinha histórico de vacina e ambos foram contaminados por H1N1, o subtipo de vírus mais circulante.Um dos homens tinha idade entre 50 a 59 anos e teve os primeiros sintomas em 18 de julho. Ele apresentava comorbidades, ou seja, problemas de saúde que podem ter agravado o caso, e era obeso. O outro era um idoso na faixa etária de 60 a 65 anos que também tinha problemas de saúde. Ele apresentou os sintomas no dia 10 de julho, mas morreu depois do outro paciente. O município não divulga a data exata do óbito nem a idade da pessoaEm duas semanas, foram confirmados mais dois casos de Influenza, totalizando 98. Setenta e nove deles (80,6% são de A H1N1), mas também há ocorrências de A H3N2, A não subtipado e B. O boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira, 16, aponta que 66,3% dos 98 pacientes com síndrome respiratória aguda grave de Rio Preto têm algum fator de risco.De acordo com o Departamento de Informática do SUS (Datasus), de janeiro a junho de 2018 houve 132 internações de moradores de Rio Preto e região por causa da gripe.VacinaçãoDe acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde de Rio Preto, o município havia atingido a meta de vacinar 90% do público-alvo contra a gripe. O índice estava em 95,5% nos grupos com meta. O objetivo com relação às crianças menores de cinco anos e às gestantes não foi cumprido e a cobertura estava em 87,9% e 77,9%, respectivamente, mesmo após duas prorrogações de campanha e depois de a Saúde ter continuado a vacinação mesmo com o encerramento da ação.Ainda há doses disponíveis nas unidades básicas de saúde (UBS). Elas são destinadas a crianças de até nove anos, adultos a partir dos 50 anos, idosos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há menos de 45 dias), pessoas com doenças crônicas e comorbidades trabalhadores da saúde, professores, detentos e funcionários do sistema prisional.