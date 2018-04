Ao todo, serão investidos pela autarquia cerca de R$ 4,2 milhões na construção do sistema

Superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti; assinatura ocorre na tarde de hoje, na Saev Ambiental (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brSerá assinada na tarde de hoje, às 14h, na sede da Saev Ambiental, a ordem de serviço para o início das obras do novo poço profundo do bairro Monte Verde, na região Oeste de Votuporanga. Ao todo, serão investidos pela autarquia cerca de R$ 4,2 milhões na construção do sistema, que contribuirá para a ampliação do abastecimento de água em diversos bairros da cidade.Conforme a Prefeitura, a perfuração do poço já foi concluída e atingiu 1.504 metros de profundidade. As obras incluem ainda a construção de um reservatório semienterrado, com capacidade para armazenar até 2 milhões de litros de água tratada, e de um reservatório elevado, com 30 metros de altura e capacidade para armazenar até 300 mil litros de água, além das casas de bomba e de cloração, cabine de energia em média tensão e torres de resfriamento.Segundo o superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, a construção do novo sistema trará melhorias significativas para o fornecimento de água em bairros como Monte Verde; Parques Boa Vista I e II; 2º, 3º e 5º Distritos Industriais; Jardim Portal das Brisas; Jardim Residencial Moriá; Jardim das Carobeiras; Jardim de Bortole; Belo Horizonte I e II; e Vida Nova II. “Com o novo poço vamos garantir uma maior segurança hídrica à população. Somados a todos os outros sistemas, não haverá falta de água na cidade pelo menos nos próximos 30 anos”, contou Bortoloti.