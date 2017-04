A Secretaria de Direitos Humanos promoveu uma reunião para discutir e elaborar propostas de enfrentamento contra o uso de drogas em escolas públicas em Votuporanga, no início do mês.

O secretário da pasta, Émerson Pereira recebeu representantes de entidades voltadas à problemática das drogas, o coordenador do Programa de Saúde Mental em Votuporanga Reinaldo Carvalho, o tenente da Polícia Militar Edinei Osório, José Aparecido Duran Netto Dirigente Regional de Ensino, Douglas Araújo Conselheiro Tutelar e o vereador Dr. Antônio Carlos Francisco, além de diretores e professores de escolas municipais e estaduais.

O encontro resultou no desenvolvimento de projeto para a formação de um Grupo Gestor constituído por representantes de diversos segmentos como Educação, Saúde, Segurança Pública; Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e Sociedade Civil a fim de elaborar e aplicar propostas de enfrentamento ao uso de entorpecentes nas instituições de ensino. O projeto prevê a reunião mensal de uma equipe multidisciplinar de profissionais nas unidades escolares, com intuito de discutir, elaborar e aplicar propostas de enfrentamento ao uso de entorpecentes nesse ambiente.

De acordo com o secretário, Émerson Pereira notou-se um aumento significativo de pais de alunos que procuraram a secretaria de Direitos Humanos neste mês para relatar denúncias e pedir ajuda e orientação para conter a realidade encontrada hoje dentro das escolas, e cada vez mais próximas de seus filhos. Para ele é necessário efetivar ações que envolvam o Estatuto da Criança e do Adolescente no município, através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. “Sempre recebemos denúncias de adolescentes que fazem o uso de drogas e, a maioria anônimas, e por isso as informações não são precisas”.

A advogada da Secretaria de Direitos Humanos, Aline Moncegati, apresentou relatos de pais que estão em busca de auxílio diante do uso de drogas pelos próprios filhos e pelos colegas de sala dentro da escola. “Sabemos que este é um problema social por isso estamos reunidos aqui para tentar encontrar, juntos, uma forma de enfrentar o problema”.

O dirigente regional de ensino, Duran Netto diz que o problema das drogas tem foco não somente nas escolas estatuais, que são as de ensino médio, mas também onde há alunos dos 6 º ao 9º anos, o que inclui também as escolas particulares. “Nas escolas estaduais, há um controle interno realizado pelos inspetores, que são os agentes de organização escolar, responsáveis também por demandas da secretaria e do pátio e eles são orientados a acionar o superior, como o vice-diretor e diretor da escola para tomar providências em casos como estes. Existe um trabalho de conscientização nas escolas, que conta com parcerias como o “Amor Exigente”, o Proerd da Polícia Militar, entre outros. É uma questão complexa e a sociedade precisa começar a discutir a situação. Reuniões com professores e inspetores são realizadas constantemente para tentar coibir essa prática, tanto quanto ao uso de drogas, quanto ao consumo de bebidas alcoólicas”, explica.